Sebuah warung di Kasihan, Bantul, Yogyakarta tampak tidak pernah sepi pengunjung. Warung tersebut berada di lokasi yang terpencil dan tersembunyi. Namun, warung itu memiliki halaman yang cukup luas dengan pepohonan besar.

Warung bernama Pawon Tempuran ini viral karena memiliki menu kuliner yang unik. Salah satunya yakni menu lodeh salmon. Diketahui, daging salmon itu didatangkan dari luar Indonesia.

Pemilik warung mengatakan setiap hari dirinya bisa menjual 30 porsi.Untuk mencicipi kuliner ini dijual dengan harga Rp78.000 per porsinya.

Kontributor: Trisna Purwoko

Produser: Akira Aulia W

(fru)

