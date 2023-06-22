...

Tampung 450.000 Jemaah Haji, Masjid Nabawi Habiskan Stok 200 Ton Zamzam per Hari

Sucipto, Jurnalis · Kamis 22 Juni 2023 14:30 WIB
Masjid Nabawi salah satu tempat suci setelah Masjidilharam. Saat musim haji, jemaah berbagai negara di dunia membanjiri masjid di Kota Madinah ini.
 
Masjid Nabawi memiliki banyak keistimewaan, salah satunya, Raudhah atau taman surga. Posisinya berada di antara makam dan mimbar Nabi Muhammad SAW.
 
Raudhah menjadi area yang selalu didatangi umat Islam untuk berdoa dan berziarah. Masjid ini juga menyediakan galon berisi air zamzam di setiap sudut masjid.
 
Dalam sehari bisa menghabiskan 200 ton air zamzam untuk jemaah. Masjid yang mampu menampung 450.000 jemaah ini tak lepas dari peran sentral Pelayanan Jemaah Masjid Nabawi.
 
Reporter : Sucipto
Produser : Nofellisa

(fru)

