Puluhan Sepeda Motor Terjaring Operasi Parkir Liar di Jakpus

Danandaya Arya Putra, Jurnalis · Kamis 22 Juni 2023 16:00 WIB
Suku Dinas (Sudin) Perhubungan Jakarta Pusat melakukan razia kendaraan di ITC Roxy Mas, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat. Hasilnya, sebanyak 18 kendaraan roda dua berhasil diangkut
 
Penindakan ini dilakukan karena masih banyak parkir liar di wilayah Jakpus. Keberadaan parkir liar ini, menggangu pengendara yang ingin melintas. Penindakan ini sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub)

(fru)

