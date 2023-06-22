M Fajri Rifana (27) pria berbobot 300 kilogram meninggal dunia, Kamis (22/6). Pria itu warga Kampung Pedurenan, Karang Tengah, Kota Tangerang. Fajri awalnya bekerja di biro jasa dan kecelakaan terjatuh dari motor.

Setelahnya Fajri sakit-sakitan, kurang gerak fisik tiga bulan hingga obesitas. Hal itu disebutkan Ibu Fajri Riwati (55) beberapa waktu lalu. Karena obesitas, keluarga meminta Damkar untuk mengevakuasi ke RS. Untuk evakuasi dinding rumah dibongkar dan Fajri dibawa dengan forklif.

Tim Liputan Inews

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

