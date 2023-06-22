Minibus terjun ke sungai usai tertabrak kereta api di perlintasan KA, Rabu (21/6). Kejadian di daerah Tamsis, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Akibatnya minibus masuk ke sungai banjir kanal sedalam sepuluh meter.

Pengemudi diduga melamun saat lewat perlintasan dengan palang pintu manual. Pengemudi dan satu orang penumpang kritis langsung dievakuasi ke RS. Evakuasi minibus berlangsung dramatis dan butuh waktu satu jam lebih.

Kontributor: Budi Sunandar

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

