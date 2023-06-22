...

2 Orang Kritis setelah Minibus Tertabrak Kereta Api dan Terjun ke Sungai di Padang Utara

Budi Sunandar, Jurnalis · Kamis 22 Juni 2023 12:00 WIB
Minibus terjun ke sungai usai tertabrak kereta api di perlintasan KA, Rabu (21/6). Kejadian di daerah Tamsis, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Akibatnya minibus masuk ke sungai banjir kanal sedalam sepuluh meter.
 
Pengemudi diduga melamun saat lewat perlintasan dengan palang pintu manual. Pengemudi dan satu orang penumpang kritis langsung dievakuasi ke RS. Evakuasi minibus berlangsung dramatis dan butuh waktu satu jam lebih.
 
Kontributor: Budi Sunandar
Produser: B.Lilia Nova

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

