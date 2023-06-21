...

Sensasi Mencicipi Kuliner Iga Bakar Cobek dan Mi Bakar Cobek

Budi Sunandar, Jurnalis · Rabu 21 Juni 2023 14:16 WIB
Inilah kuliner iga bakar cobek dan mi bakar cobek khas warung makan Teras, Solo Raya. Kuliner ini berlokasi di kawasan Bandar Purus, Kota Padang, Sumut.
 
Menu khas andalan yang menjadi favorit adalah mi bakar cobek dan iga bakar cobek. Selain itu, ada juga sotong bakar cobek lado hijau. 
 
Perpaduan rasa pedas dan gurih serta aroma khas membuat lidah tak berhenti bergoyang. Untuk menikmati kuliner ini hanya dihargai Rp18.000 hingga Rp30.000 per porsi. 
 
Kontributor: Budi Sunandar
Produser: Akira Aulia W

(fru)

