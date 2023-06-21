...

Rumah di Bekasi Jadi Lokasi Penjualan Organ Jaringan Internasional, Warga: Penghuni Dikenal Tertutup

Ahmad Jauhari Lutfi, Jurnalis · Rabu 21 Juni 2023 16:44 WIB
A A A
Sebuah rumah yang berada di Komplek Villa Mutiara Gading, Jalan Piano 9, Kelurahan Setia Asih, Tarumajaya, Bekasi digerebek polisi. Rumah tersebut ternyata dijadikan lokasi penjualan organ ginjal sekaligus tempat penampungan pendonor penjualan organ.
 
Sindikat penjualan organ ini didua merupakan jaringan internasional, karena lebih dari 100 ginjal telah dijual ke Kamboja sejak tahun 2019.
 
Pendonor ginjal diduga menerima kompensasi sebesar Rp135 juta, sementara warga mengaku pelaku dikenal tertutup dan jarang bersosialisasi.
 
Dalam menjalankan aksinya, para pendonor menggunakan paspor wisatawan, namun setelah tiba di Kamboja justru menjual organ, kasus ini masih dalam penanganan Mabes Polri

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Bagaimana Bisa Presiden Venezuela Begitu Mudah Ditangkap di Kediamannya?

Bagaimana Bisa Presiden Venezuela Begitu Mudah Ditangkap di Kediamannya?

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini