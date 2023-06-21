Presiden Joko Widodo (Jokowi) berulang tahun pada Rabu, 21 Juni 2023. Jokowi dilahirkan di Surakarta pada 21 Juni 1961, dan pada hari ini genap berusia 62 tahun.
Di hari kelahirannya, Presiden Jokowi meninjau aktivitas pedagang di Pasar Tohaga Parung dan Pasar Parungpung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Presiden memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil menjelang Iduladha
