Mendikbudristek Nadiem Makarim menyambangi Gedung KPK, Rabu (21/6). Gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Nadiem datang bersama dengan jajaran pejabat Kemendikbudristek lainnya. Kedatangan Nadiem dalam rangka memenuhi undangan KPK.

Nadiem dan pejabat Kemendikbudristek bakal diberikan wejangan antikorupsi. KPK mengidentifikasi ada permasalahan terkait penerimaan mahasiswa baru.

Reporter: Arie Dwi Satrio

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

