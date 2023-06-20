...

Jelang Hari Raya Kurban, Perajin Besek di Blora Banjir Pesanan Hingga Malaysia

Heri Purnomo, Jurnalis · Selasa 20 Juni 2023 10:42 WIB
Inilah Susilowati, perajin besek asal Kecamatan Ngawen, Blora, Jateng. Dirinya mengaku omzet penjualan jelang Idul Adha meningkat dari hari biasanya.
 
Diketahui, hari biasa dirinya hanya mendapat 3.000 pcs per hari. Sedangkan, jelang Idul Adha bisa mencapai 5.000 pcs per harinya. Bahkan, pesanan yang datang tidak hanya dari Blora melainkan sampai Malaysia. 
 
Ia mengatakan bulan ini sudah mengirim 5.000 pcs besek ke Malaysia. Harganya pun bervariasi mulai dari Rp2.000 hingga Rp10.000 per pcs.  
 
Kontributor: Heri Purnomo
Produser: Akira Aulia W 

(fru)

