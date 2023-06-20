Inilah kuliner Noodle Bar yang berada di Kota Bandung, Jawa Barat. Noodle Bar ini merupakan konsep kedai mi sederhana di tengah gang kecil.

Salah satu kedai yang menerapkan konsep Noodle Bar adalah Bakmie Feng. Kedai ini menyajikan berbagai hidangan mi artisan alias homemade.

Rasanya yang unik membuat kedai Bakmie Feng ini banyak diburu pengunjung.

Kontributor: Sondi Agung

Produser: Akira Aulia W

(fru)

