KRI Bima Suci menjadi primadona pada event L'Armada Rouen 2023 di Port of Maritime, Rouen, Prancis. Kapal kebanggaan TNI AL ini berhasil mencuri perhatian pengunjung lokal maupun mancanegara.

Kehadiran KRI Bima Suci dalam event berskala internasional itu selalu dibanjiri pengunjung setiap harinya. Hal ini terlihat dari kepadatan dan antusiasme ribuan pengunjung L'Armada 2023 yang datang.

Diketahui, L'Armada Rouen 2023 merupakan event yang mewadahi pertemuan kapal layar dari seluruh dunia. Open Ship KRI Bima Suci setiap harinya selalu penuh kejutan dan menjadi daya tarik bagi pengunjung.

Hal itu karena menampilkan berbagai kesenian baik oleh prajurit KRI Bima Suci maupun Taruna Akademi Angkatan Laut angkatan ke-70.

Reporter: Riana Rizkia

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News