Jelang Puncak Haji, Jemaah Diimbau untuk Jaga Kesehatan

Sucipto, Jurnalis · Senin 19 Juni 2023 17:37 WIB
Jemaah haji akan melaksanakan wukuf di padang Arafah pada 9 Dzulhijjah 1444 H  pada Selasa, 27 Juni 2023. Mengingat puncak haji tahun ini terjadi pada musim kemarau, para jemaah diimbau untuk menjaga kesehatan. 
 
Selain itu, jemaah haji juga diimbau untuk tidak sering keluar ketika menjelang H-5 atau H-3 sebelum wukuf agar kondisi kesehatan terjaga. Layanan katering pun akan dihentikan sementara karena kondisi lalu lintas yang padat dan macet menjelang dan setelah puncak haji di Arafah.
 
