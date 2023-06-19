...

Tiba di Madinah, Jemaah Kuota Tambahan Tempati Hotel Dekat Masjid Nabawi

Sucipto, Jurnalis · Senin 19 Juni 2023 13:19 WIB
A A A
Layanan Akomodasi Daerah Kerja (Daker) Madinah memastikan jemaah haji kuota tambahan yang transit semalam di Madinah akan menginap di hotel dekat Masjid Nabawi. 
 
Jemaah haji kuota tambahan dari kloter 13 Embarkasi Padang (PDG) dengan 392 penumpang. Jemaah kuota tambahan ini tiba di Hotel Gloria Fayrouz Al Massi (Syimaliyah), Minggu (18/6/2023).
 
Ada tiga hotel yang menjadi tempat transit bagi jemaah kuota tambahan selama di Madinah yakni, Hotel Mirage Al Salam, Front Taiba, dan Hotel Gloria Fayrouz Al Massi.
 
Jemaah kuota tambahan yang transit di Madinah mendapatkan layanan yang sama. Layanan mulai dari akomodasi, transportasi, bimbingan ibadah, sampai konsumsi.
 
Reporter: Sucipto
Produser: Nofellisa

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini