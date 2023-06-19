Layanan Akomodasi Daerah Kerja (Daker) Madinah memastikan jemaah haji kuota tambahan yang transit semalam di Madinah akan menginap di hotel dekat Masjid Nabawi.

Jemaah haji kuota tambahan dari kloter 13 Embarkasi Padang (PDG) dengan 392 penumpang. Jemaah kuota tambahan ini tiba di Hotel Gloria Fayrouz Al Massi (Syimaliyah), Minggu (18/6/2023).

Ada tiga hotel yang menjadi tempat transit bagi jemaah kuota tambahan selama di Madinah yakni, Hotel Mirage Al Salam, Front Taiba, dan Hotel Gloria Fayrouz Al Massi.

Jemaah kuota tambahan yang transit di Madinah mendapatkan layanan yang sama. Layanan mulai dari akomodasi, transportasi, bimbingan ibadah, sampai konsumsi.

Reporter: Sucipto

Produser: Nofellisa

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News