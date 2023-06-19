Sebanyak 411 petugas PPIH Arab Saudi Daker Madinah diberangkatkan ke Makkah. Keberangkatan para petugas itu untuk memperkuat pelayanan jemaah saat puncak haji. Petugas diminta memaksimalkan tenaganya untuk persiapan Arafah, Muzdalifah, Mina (Armuzna).

Ratusan petugas diangkut menggunakan 11 bus dan 7 mobil kecil. Dengan rincian, 8 bus petugas Kemenag dan 3 bus petugas Kemenkes.

Pemberangkatan petugas Daker Madinah dilakukan dua gelombang. Petugas yang masih tinggal di Madinah bertugas menyambut dan melayani jemaah haji kloter tambahan.

Reporter: Sucipto

Produser: Nofellisa

