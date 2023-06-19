Dua pelaku pencuri motor terekam CCTV saat beraksi di sebuah tempat kos. TKP di kawasan Pisangan Timur, Pulogadung, Jaktim, Minggu (18/6/2023).
Seorang pelaku mendatangi tempat kos dan berpura-pura mencari kamar kosong. Pelaku sempat bertanya kepada penghuni tentang kamar kos. Saat kondisi sepi, pelaku langsung mengambil motor yang parkir.
Kontributor: Rio Manik
Produser: B.Lilia Nova
(fru)
