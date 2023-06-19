Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir di acara Satu Dekade Relawan Bara JP. Acara digelar di Hotel Salak, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (18/6/2023).
Di depan peserta, Presiden Jokowi mengingatkan soal capaian pemerintah. Presiden Jokowi juga mengingatkan tentang estafet kepemimpinan. Jokowi juga membahas soal Freeport dan tak takut jadi rakyat biasa.
Kontributor: Furqon Munawar
Produser: B.Lilia Nova
