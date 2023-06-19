Sapi jumbo jenis Brahman dibeli Presiden Joko Widodo untuk Iduladha. Sapi berbobot 940 kilogram milik peternak sapi bernama Ayi Permana. Pemilik sapi warga Desa Pasirhalang, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat

Sapi jumbo itu merupakan satu dari tujuh sapi yang masuk daftar surat rekomendasi sapi bantuan masyarakat. Pemilik sapi mengaku senang dan bangga sapinya terjual Rp85 juta kepada presiden.

Kontributor: Yuwono Wahyu

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

