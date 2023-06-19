...

Sapi Jumbo Berbobot 940 Kilogram di Bandung Barat Dibeli Presiden Jokowi Rp85 Juta

Yuwono Wahyu, Jurnalis · Senin 19 Juni 2023 08:05 WIB
Sapi jumbo jenis Brahman dibeli Presiden Joko Widodo untuk Iduladha. Sapi berbobot 940 kilogram milik peternak sapi bernama Ayi Permana. Pemilik sapi warga Desa Pasirhalang, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat
 
Sapi jumbo itu merupakan satu dari tujuh sapi yang masuk daftar surat rekomendasi sapi bantuan masyarakat. Pemilik sapi mengaku senang dan bangga sapinya terjual Rp85 juta kepada presiden.
 
Kontributor: Yuwono Wahyu
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

