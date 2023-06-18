Idi simpanse jantan menjadi koleksi satu-satunya di Kebun Binatang Surabaya. Simpanse itu diperkirakan berusia 50 tahun dan hidup sendiri.

KBS sudah berkomunikasi dengan berbagai lembaga konservasi namun gagal. Hingga saat ini, belum ada betina yang ada untuk menjadi pasangan Idi.

Diketahui, pasangan Idi mati pada 2015, dan sejak itu Idi hidup sendiri di kandangnya.

Kontributor: Hari Tambayong

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

