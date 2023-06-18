...

Sulit! Upaya Kebun Binatang Surabaya Cari Pasangan untuk Idi Simpanse Jantan Berusia 50 Tahun

Hari Tambayong, Jurnalis · Minggu 18 Juni 2023 07:40 WIB
Idi simpanse jantan menjadi koleksi satu-satunya di Kebun Binatang Surabaya. Simpanse itu diperkirakan berusia 50 tahun dan hidup sendiri.
 
KBS sudah berkomunikasi dengan berbagai lembaga konservasi namun gagal. Hingga saat ini, belum ada betina yang ada untuk menjadi pasangan Idi.
 
Diketahui, pasangan Idi mati pada 2015, dan sejak itu Idi hidup sendiri di kandangnya.
 
Kontributor: Hari Tambayong
Produser: B.Lilia Nova

