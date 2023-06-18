...

Kena Jaring Nelayan, Hiu Paus Mati di Pantai Jembrana

Nyoman Sudika, Jurnalis · Minggu 18 Juni 2023 17:45 WIB
Seekor hiu paus ditemukan mati terdampar di Pantai Jembrana, Bali. Awalnya hiu paus tersangkut jaring nelayan, Sabtu (17/6) dan digiring ke laut. Sayangnya, Minggu (18/6) hiu paus itu ditemukan mati terdampar di pantai.
 
Petugas BKSDA dan dokter, memeriksa bangkai ikan raksasa itu. Setelah dilakukan pembedahan, bangkai hewan dilindungi itu segera dikuburkan.
 
Kontributor: Nyoman Sudika 
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

