Seekor hiu paus ditemukan mati terdampar di Pantai Jembrana, Bali. Awalnya hiu paus tersangkut jaring nelayan, Sabtu (17/6) dan digiring ke laut. Sayangnya, Minggu (18/6) hiu paus itu ditemukan mati terdampar di pantai.

Petugas BKSDA dan dokter, memeriksa bangkai ikan raksasa itu. Setelah dilakukan pembedahan, bangkai hewan dilindungi itu segera dikuburkan.

Kontributor: Nyoman Sudika

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

