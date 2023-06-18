Bus pariwisata tersangkut jembatan kereta api, Minggu (18/6/2023). TKP tepatnya di Gunung Antang, Matraman, Jakarta Timur.

Sopir dan kernet diduga tidak memperhatikan rambu ketinggian jembatan. Akibatnya bus tersangkut dan sempat mengeluarkan asap dari bagian AC.

Pengemudi dan kernet mencoba mengempiskan ban agar bus bisa lewat. Setelah 30 menit dipaksa mundur, akhirnya bus terbebas dari jembatan.

Kontributor: Rio Manik

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News