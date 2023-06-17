Beginilah suasana kedatangan Timnas Argentina di VVIP Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang. Kedatangan Timnas Argentina disambut Ketua PSSI Erick Thohir dengan mengalungkan selendang motif batik.

Timnas Argentina tiba tanpa 3 pilar utama, yakni Lionel Messi, Angel De Maria dan Nicolas Otamendi. Beberapa penggemar menunggu di Bandara meski gagal bertemu para idola.

Reporter : Hasnugara

Produser: Reza Ramadhan

