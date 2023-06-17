...

Bona dan Zella, 2 Gajah dari TWC Borobudur Tiba di Semarang Zoo

Wisnu Wardhana, Jurnalis · Sabtu 17 Juni 2023 13:00 WIB
Kebun binatang Semarang Zoo kehadiran dua penghuni baru yakni Gajah Sumatra yang bernama Bona dan Zella. Bona dan Zella ditempatkan di kandang gajah bersama gajah lainnya dari Semarang Zoo. 
 
Pemindahan kedua gajah ini karena adanya rehabilitasi zona hijau yang berdampak pada kandang gajah. Maka gajah-gajah koleksi TWC yang berjumlah 5 ekor dikembalikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara, 3 gajah lainnya diserahkan kepada BKSDA Yogyakarta untuk dirawat di Gembira Loka Zoo. 
 
Diharapkan bertambahnya koleksi satwa di Semarang Zoo diharapkan mampu menjadi daya tarik bagi pengunjung. Selain itu, kedua gajah juga dapat berkembang biak memberikan keturunan satwa agar tidak punah.
 
Kontributor: Wisnu Wardhana
Produser: Akira Aulia W

(fru)

