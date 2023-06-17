...

Intip Rumah Makan Batagor di Bandung Suguhkan Koleksi Mainan Statue Naruto hingga Transformers

Sondi Agung, Jurnalis · Sabtu 17 Juni 2023 14:00 WIB
Sebuah rumah makan batagor di daerah Mekar Wangi, Bandung bisa menjadi alternatif tempat nongkrong. Rumah makan ini menyajikan menu batagor dan beberapa menu jajanan khas Kota Kembang. 
 
Uniknya, saat makan di rumah makan tersebut pengunjung ditemani oleh puluhan mainan statue dari berbagai serial populer Amerika dan Jepang. Di antaranya yakni statue Naruto, Transformers, Avengers hingga robot tangguh dari film Blockbuster. 
 
Diketahui, rumah makan itu merupakan sebuah museum milik seorang YouTuber Reviewer mainan, Frans Sanjaya. Rumah makan ini bisa menjadi pilihan destinasi wisata anda dan keluarga saat berkunjung ke Bandung. 
 
Kontributor: Sondi Agung 
Produser: Akira Aulia W

