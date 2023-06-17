Beribadah di Masjid Nabawi tak lengkap bila tak mengunjungi perpustakaan di masjid tersebut. Perpustakaan terletak di depan pintu 10, bagian barat Masjid Nabawi

Untuk mengunjungi perpustakaan di lantai dua Masjid Nabawi itu pengunjung terlebih dahulu harus naik eskalator. Ribuan buku tersusun rapi dalam rak-rak buku dari kayu

Perpustakaan ini dilengkapi komputer mempermudah pengunjung mencari dan membaca buku digital. Perpustakaan ini dibangun pada 1352 Hijriah atau sekitar 1933 M. Perpustakaan ini mengoleksi 180.000 jenis buku klasik dan modern dari berbagai bahasa

Buku-buku langka, buku berbahasa Arab hingga berbahasa Indonesia ada di Perpustakaan Masjid Nabawi

(fru)

