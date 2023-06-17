...

Mengunjungi Perpustakaan Modern Masjid Nabawi, Simpan Koleksi Buku Langka hingga Berbahasa Indonesia

Sucipto, Jurnalis · Sabtu 17 Juni 2023 20:00 WIB
Beribadah di Masjid Nabawi tak lengkap bila tak mengunjungi perpustakaan di masjid tersebut. Perpustakaan terletak di depan pintu 10, bagian barat Masjid Nabawi
 
Untuk mengunjungi perpustakaan di lantai dua Masjid Nabawi itu pengunjung terlebih dahulu harus naik eskalator. Ribuan buku tersusun rapi dalam rak-rak buku dari kayu
 
Perpustakaan ini dilengkapi komputer mempermudah pengunjung mencari dan membaca buku digital. Perpustakaan ini dibangun pada 1352 Hijriah atau sekitar 1933 M. Perpustakaan ini mengoleksi 180.000 jenis buku klasik dan modern dari berbagai bahasa
 
Buku-buku langka, buku berbahasa Arab hingga berbahasa Indonesia ada di Perpustakaan Masjid Nabawi

