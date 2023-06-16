Jemaah haji diimbau melakukan jamak taqdim dengan menggabungkan waktu Salat Isya ke Salat Magrib untuk melengkapi ibadah Arbain. Jamak taqdim adalah menggabungkan dua salat fardu dikerjakan bersama-sama pada waktu salat yang pertama

Imbauan tersebut menyikapi aturan dari Pemerintah Arab Saudi yang memberikan batas akhir pemberangkatan jemaah haji dari Masjid Bir Ali pukul 21.00 WAS

Imbauan ini telah disosialisasikan kepada para bimbingan ibadah (bimbad) haji. Pemberangkatan jemaah haji ke Makkah dijadwalkan terakhir pada Jumat, 16 Juni 2023

Reporter : Sucipto

Produser : Nofellisa

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News