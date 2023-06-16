...

Akhiri Ibadah Arbain di Madinah, Jemaah Diimbau Lakukan Salat Jamak Taqdim

Sucipto, Jurnalis · Jum'at 16 Juni 2023 16:50 WIB
Jemaah haji diimbau melakukan jamak taqdim dengan menggabungkan waktu Salat Isya ke Salat Magrib untuk melengkapi ibadah Arbain. Jamak taqdim adalah menggabungkan dua salat fardu dikerjakan bersama-sama pada waktu salat yang pertama
 
Imbauan tersebut menyikapi aturan dari Pemerintah Arab Saudi yang memberikan batas akhir pemberangkatan jemaah haji dari Masjid Bir Ali pukul 21.00 WAS
 
Imbauan ini telah disosialisasikan kepada para bimbingan ibadah (bimbad) haji. Pemberangkatan jemaah haji ke Makkah dijadwalkan terakhir pada Jumat, 16 Juni 2023
 
