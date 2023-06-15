Nenek penjual kerupuk tertipu penipuan modus tukar uang receh. Nenek itu, Ngatemi warga Desa Karangduren, Tegaran, Semarang, Jateng. Lansia 80 tahun itu tertipu modus penukaran uang receh hingga Rp5 juta

Awalnya korban didatangi pembeli yang memborong kerupuk seharga Rp75 ribu. Pelaku mengaku guru SMP menukar uang Rp3 juta dengan uang receh korban. Tak lama, korban didatangi oleh seorang pria dengan modus yang sama. Pria itu menukar uang Rp2 juta dengan uang receh yang masih dimiliki nenek Ngatemi

Koban mengetahui uang palsu setelah distributor kerupuk menagih pembayaran. Saat ini, Kamis (15/6) polisi telah memeriksa CCTV yang ada di lokasi

Kontributor: Lurisa Lulu

Produser: B.Lilia Nova

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News