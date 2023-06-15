Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menghormati usulan nama-nama untuk pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Namun untuk saat ini menurutnya, prioritas cawapres Prabowo adalah Ketum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Mengenai banyaknya nama yang beredar sebagai cawapres Prabowo, ia mengungkapkan orang-orang tersebut merupakan putra-putri terbaik bangsa.

Kontributor: Bambang Irawan

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News