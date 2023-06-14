Jelang Idul Adha penjualan sapi kurban mengalami peningkatan meskipun harga sapi mengalami peningkatan 25 persen. Harga sapi di kisaran Rp18 juta hingga Rp60 juta per ekornya. Namun minta pembeli sapi kurban terus meningkat.

Ada cara unik dilakukan penjual sapi di kandang sapi Juragan, Desa Bojong Jengkol, Ciampea, Bogor. Penjual memberi hidangan gratis makan durian untuk pembeli sapinya.

Saat ini, pembeli sapinya sudah mencapai 60 persen

Kontributor: Wildan Hidayat

Produser: Nofellisa

(fru)

