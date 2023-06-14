...

Asyik! Beli Sapi Kurban Gratis Makan Durian di Bogor

Wildan Hidayat, Jurnalis · Rabu 14 Juni 2023 13:55 WIB
Jelang Idul Adha penjualan sapi kurban mengalami peningkatan meskipun harga sapi mengalami peningkatan 25 persen. Harga sapi di kisaran Rp18 juta hingga Rp60 juta per ekornya. Namun minta pembeli sapi kurban terus meningkat.
 
Ada cara unik dilakukan penjual sapi di kandang sapi Juragan, Desa Bojong Jengkol, Ciampea, Bogor. Penjual memberi hidangan gratis makan durian untuk pembeli sapinya.
 
Saat ini, pembeli sapinya sudah mencapai 60 persen
 
Kontributor: Wildan Hidayat
Produser: Nofellisa

