Presiden Joko Widodo meresmikan Tzu Chi Hospital didampingi Menhan Prabowo Subianto dan Menkes Budi Gunadi Sadikin di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara,Rabu (14/6). Jokowi yang telah berkeliling Rumah Sakit Tzu Chi, menyebut fasilitas untuk penanganan pasien kanker dinilai telah modern.

Jokowi mengungkapkan bahwa hampir 1 juta orang warga Indonesia setiap tahun berobat ke luar negeri. Dengan diresmikannya Tzu Chi Hospital Jokowi berharap masyarakat tidak perlu lagi berobat ke luar negeri.

