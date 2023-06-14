...

Didampingi Prabowo, Presiden Jokowi Resmikan Tzu Chi Hospital

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Rabu 14 Juni 2023 21:59 WIB
A A A
Presiden Joko Widodo meresmikan Tzu Chi Hospital didampingi Menhan Prabowo Subianto dan Menkes Budi Gunadi Sadikin di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara,Rabu (14/6). Jokowi yang telah berkeliling Rumah Sakit Tzu Chi, menyebut fasilitas untuk penanganan pasien kanker dinilai telah modern.
 
Jokowi mengungkapkan bahwa hampir 1 juta orang warga Indonesia setiap tahun berobat ke luar negeri. Dengan diresmikannya Tzu Chi Hospital Jokowi berharap masyarakat tidak perlu lagi berobat ke luar negeri.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini