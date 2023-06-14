Presiden Jokowi geram dengan penyerapan anggaran dan memberikan salah satu contoh penyerapan anggaran UMKM di salah satu Kabupaten.

Hal Ini disampaikan Presiden Jokowi saat pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023, di Kantor BPKP, Jakarta, Rabu (14/6).

Jokowi menemukan ada anggaran pengembangan UMKM dengan total Rp 2,5 miliar, namun setelah dilihat rinciannya Rp1,9 dialokasikan untuk honor dan perjalanan dinas. Presiden Jokowi meminta BPKP untuk mengawal, mengawasi, dan mengarahkan kementerian dan lembaga agar terhindar dari tindakan korupsi.

(fru)

