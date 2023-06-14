...

Proposal Perdamaian Rusia-Ukraina dari Prabowo, Jokowi: Bagus-Bagus Saja

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Rabu 14 Juni 2023 18:19 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal usulan proposal perdamaian Rusia-Ukraina oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Jokowi menegaskan bahwa hingga saat ini Indonesia menghormati kedaulatan dan teritorial negara lain termasuk Rusia dan Ukraina. 
 
Dirinya hanya berharap agar perang dapat selesai. Sebelumnya, Prabowo telah menghadap Jokowi di istana, Jumat (9/6) sore untuk membicarakan mengenai proposi perdamaian. Jokowi menilai bagus apa yang diusulkan oleh Prabowo mengenai proposal perdamaian dalam sebuah dialog.

