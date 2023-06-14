Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal usulan proposal perdamaian Rusia-Ukraina oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Jokowi menegaskan bahwa hingga saat ini Indonesia menghormati kedaulatan dan teritorial negara lain termasuk Rusia dan Ukraina.

Dirinya hanya berharap agar perang dapat selesai. Sebelumnya, Prabowo telah menghadap Jokowi di istana, Jumat (9/6) sore untuk membicarakan mengenai proposi perdamaian. Jokowi menilai bagus apa yang diusulkan oleh Prabowo mengenai proposal perdamaian dalam sebuah dialog.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News