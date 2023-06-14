...

Penyelundupan 17 PMI Ilegal ke Malaysia Digagalkan Polda Sumut di Perairan Tanjung Balai

Yudha Bahar, Jurnalis · Rabu 14 Juni 2023 13:38 WIB
A A A
Polda Sumatera Utara berhasil menangkap kapal yang mengangkut pekerja migran Indonesia yang diduga ilegal di Perairan Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara.
 
Tujuh belas PMI ilegal akan dipekerjakan di Malaysia dengan menggunakan paspor wisata melalui jalur tikus secara ilegal.
 
PMI Ilegal berasal dari berbagai daerah seperti NTB, Denpasar, Lampung, dan Sumatera Utara. Sementara untuk pemasok PMI ilegal masih dalam pencarian dan akan dikeluarkan DPO untuk pelaku.
 
Kontributor: Yudha Bahar

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini