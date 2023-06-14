Kemarau panjang membuat Sungai Aek Puran di Desa Mompang Julu, Mandailing Natal, nyaris kering. Hujan tidak turun sejak satu bulan terakhir mengakibatkan sumur warga mulai mengering

Warga terpaksa membuat oase atau lubang resapan air yang biasa dikenal warga dengan sebutan sumur zam-zam agar dapat akses air bersih. Warga berharap hujan turun sembari menunggu adanya bantuan air bersih dari pemerintah.

Kontributor: Ahmad Husein Lubis

