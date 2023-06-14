Proses evakuasi WNA asal Florida, Amerika Serikat, berlangsung dramatis. WN Amerika itu tersesat di Gunung Agung, Bali, Selasa (13/6) malam. Evakuasi sulit karena gelap dan WN Amerika itu berada di tebing yang terjal.

Korban Gianni Stefano (22) nekat naik gunung sendiri tanpa pemandu. Proses penyelamatan dilakukan Basarnas, BPBD dan TNI/Polri. Proses evakuasi dilakukan dari Desa Sebudi, Karangasem.

Kontributor: Yunda Ariesta

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News