Warga perbukitan Menoreh, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta menggelar tradisi Gumbregi sebagai wujud syukur atas hasil pertanian dan peternakan yang melimpah, selasa (13/6).

Tradisi Gumbregi merupakan peninggalan nenek moyang yang mempunyai filosofi selamatan hewan ternak karena hidup berdampingan bersama para petani. Warga berkumpul di area sawah kering dengan membawa ketupat, tahu dan tempe bacem serta tumpeng.

Uniknya, setelah didoakan sesepuh adat, ketupat kemudian dilemparkan ke arah hewan ternak sebagai simbol kasih sayang dan dapat memberikan berkah.

Tradisi Gumbregi biasanya digelar setelah panen raya, warga percaya jika tradisi Gumbregi dapat menghindarkan dari pagebluk atau malapetaka.

Kontributor: Budi Utomo

