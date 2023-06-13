Melihat tampilannya, sayuran hijau ini memang umum seperti sayuran hijau lainnya. Namun, sayuran yang digunakan adalah sayuran hidroponik segar.

Sayuran dipetik dari Green House di kawasan Parongpong, Bandung Barat. Sayuran yang digunakan biasanya perpaduan antara pakcoy, pagoda dan caisim.

Sayuran tersebut kemudian dioseng sekitar 5 menit dengan campuran bumbu rempah. Tak hanya itu, menu sayur sehat ini lebih nikmat jika disantap dengan tahu cabe garam.

Untuk menu oseng sayur sehat hidroponik ini dibanderol dengan harga Rp20.000 - Rp25.000.

Kontributor: Yuwono Wahyu

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News