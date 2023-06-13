...

Mencicipi Makanan Sehat Oseng Sayuran Hidroponik Dipadukan dengan Tahu Cabe Garam

Yuwono Wahyu, Jurnalis · Selasa 13 Juni 2023 12:47 WIB
Melihat tampilannya, sayuran hijau ini memang umum seperti sayuran hijau lainnya. Namun, sayuran yang digunakan adalah sayuran hidroponik segar. 
 
Sayuran dipetik dari Green House di kawasan Parongpong, Bandung Barat. Sayuran yang digunakan biasanya perpaduan antara pakcoy, pagoda dan caisim. 
 
Sayuran tersebut kemudian dioseng sekitar 5 menit dengan campuran bumbu rempah. Tak hanya itu, menu sayur sehat ini lebih nikmat jika disantap dengan tahu cabe garam. 
 
Untuk menu oseng sayur sehat hidroponik ini dibanderol dengan harga Rp20.000 - Rp25.000. 
 
Kontributor: Yuwono Wahyu 
Produser: Akira Aulia W

