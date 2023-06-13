PTDI di Kota Bandung membuka kesempatan pada warga untuk berwisata. Wisatawan diizinkan menyaksikan langsung proses pembuatan pesawat.

Wisata dirgantara itu difasilitasi oleh Edutainment Dirgantara Indonesia. Masyarakat bisa melihat lebih dekat industri pesawat dalam negeri. Lokasinya di Jalan Kapten Tata Natanegara, Husein Sastranegara.

Untuk berkeliling pengunjung dibawa Bandros alias Bandung Tour on Bus.

Kontributor: Ervan David

Produser: B.Lilia Nova

