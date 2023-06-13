Seorang anggota Polsek Cisompet menjadi korban pengeroyokan satpam pabrik dan 4 calo angkot di Garut, Jawa Barat. Ironisnya, aksi penyeroyokan dilakukan dihadapan anak korban.

Peristiwa bermula saat korban yang tengah menjemput anaknya melintas di depan pabrik melihat kemacetan. Korban mengingatkan satpam untuk menertibkan angkot yang parkir agar kemacetan bisa terurai.

