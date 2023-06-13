Seorang pelajar SMP di Mojokerto ditemukan tewas terbungkus karung di Sooko, Mojokerto. Sebelum ditemukan, pelajar bernama Aura Enjelie hilang sejak sebulan yang lalu.

Mayat korban ditemukan setelah polisi mengamankan 2 teman sekelasnya. Dari keterangan 2 orang inilah polisi berhasil mengendus keberadaan korban. Korban ditemukan terbungkus karung di bawah jembatan rel KA Desa Mojoranu, Mojokerto.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kedua pelaku mengaku telah membunuh korban. Salah satu dari pelaku diketahu merupakan teman korban.

Polisi kini masih melakukan penyelidikan terkait motif kedua pelaku atas aksinya.

Kontributor: Sholahudin

Produser: Akira Aulia W

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News