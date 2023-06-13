Polisi menyelidik truk kecelakaan dan patah as, Selasa (13/6). TKP di Jalan Lintas Timur Sumatera di Kabupaten Muarojambi, Jambi.

Truk tersebut diduga bermuatan BBM jenis solar ilegal sebanyak enam ton. Sementara sopir diketahui melarikan diri diduga karena ketakutan.

Kasus terungkap awalnya dari adanya laporan kecelakaan truk. Saat diperiksa ternyata truk membawa enam ton BBM diduga ilegal.

Kontributor: Azhari Sultan Jambi

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

