Pria WNA ini tidak berkutik saat diamankan Polres Metro Jakpus, Senin (12/6). WNA itu ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Kelapa Gading, Jaktim.

Pria itu menjadi buruan polisi karena mencuri uang di warung kelontong modus hipnotis. Warung kelontong berada di kawasan Sawah Besar, Jakpus.

Pelaku diketahui bernama Muslim bin Mohram Husein (37) warga negara Pakistan.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

