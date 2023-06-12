...

Libur Sekolah, Wisata Edukasi Anak di Bandung Barat Jadi Alternatif

Yuwono Wahyu, Jurnalis · Senin 12 Juni 2023 14:52 WIB
Wisatawan dari berbagai daerah memadati objek wisata edukasi anak di Bandung Barat, Senin (12/6). Kedatangan mereka guna mengisi waktu libur panjang sekolah bersama keluarga.
 
Objek wisata ini menjadi salah satu destinasi favorit bagi para wisatawan karena menyediakan fasilitas lengkap dan dapat melakukan beragam aktivitas. Di antaranya bercocok tanam, memanen sayuran hingga memberi makan hewan.
 
Objek wisata ini dinilai ramah anak, karena bisa menjadi sarana edukasi. Harga tiket masuk ke wisata ini pun hanya merogoh kocek Rp20.000.
 
Kontributor: Yuwono Wahyu
Produser: Akira Aulia W

(fru)

