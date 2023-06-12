...

SBY Buka Suara soal Pertemuan Partai Demokrat dan PDIP

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Senin 12 Juni 2023 14:36 WIB
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono merespons rencana pertemuan antara Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan.
 
SBY menyebut putra sulungnya sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan bertemu dengan Puan Maharani dalam waktu dekat.
 
SBY menyebut pertemuan yang berawal dari niat baik pasti memiliki manfaat, terlebih jika membahas permasalahan bangsa.
 
Meski tidak menjelaskan lebih rinci, SBY menyerahkan sepenuhnya kepada AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat.
 
