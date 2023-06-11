...

Menyantap Kelezatan Sate Maranggi di Pinggir Situ Wanayasa Purwakarta

Irwan, Jurnalis · Minggu 11 Juni 2023 14:00 WIB
A A A
Sate maranggi sebagai kuliner khas Purwakarta selalu menjadi buruan para wisatawan yang sengaja berlibur atau hanya melintasi ke Jawa Barat. Salah satunya yang terletak di lokasi wisata Situ Wanayasa.
 
Di sini sate maranggi terkenal karena lebih gurih, manis, empuk. serta isian sate yang menggunakan sedikit lemak menjadikannya lebih berair. Selain itu pengunjung juga bisa menikmati destinasi wisata pemandangan alam di Situ Wanayasa yang terletak di kaki Gunung Burangrang.
 
Pada hari libur atau akhir pekan biasanya tempat ini bisa menghabiskan sebanyak 3.000 hingga 4.000 tusuk sate dalam sehari.
 
Reporter: Irwan
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

