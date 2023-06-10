...

Jemaah Haji Sakit Berniat dan Gunakan Pakaian Ihram di KKHI

Sucipto, Jurnalis · Sabtu 10 Juni 2023 22:21 WIB
Jemaah haji yang menjalani perawatan langsung mengenakan pakaian ihram dan berniat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Madinah sebelum ke Makkah. Sebelum berangkat ke Makkah jemaah masih mampu melaksanakan salat sunah ihram
 
Setelah itu, jemaah baru mengucapkan niat bersyarat atau isytirath. Petugas juga mengeluarkan blangko yang ditandatangani untuk pegangan. Blangko tersebut untuk mengantisipasi jemaah haji dirawat di KKHI Makkah

