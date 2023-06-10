Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan aplikasi pengaduan jemaah haji. Aplikasi "Jemaah Lapor Gus Men" ini bertujuan untuk memudahkan jemaah haji menyampaikan permasalahannya selama menjalani prosesi ibadah haji di Arab Saudi

Jemaah haji dapat melapor masalahnya melalui aplikasi http://bit.ly/jemaah-lapor-gusmen. Laporan tersebut akan di monitor langsung oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas

Di aplikasi tersebut, jemaah akan mengisi biodata dan beberapa poin pertanyaan. Nama Gus Men diambil dari panggilan akrab Yaqut Cholil Qoumas

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News