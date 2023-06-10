...

Keluhan Haji, Jemaah Bisa Laporkan Lewat Aplikasi Lapor Gus Men

Sucipto, Jurnalis · Sabtu 10 Juni 2023 21:00 WIB
Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan aplikasi pengaduan jemaah haji. Aplikasi "Jemaah Lapor Gus Men" ini bertujuan untuk memudahkan jemaah haji menyampaikan permasalahannya selama menjalani prosesi ibadah haji di Arab Saudi
 
Jemaah haji dapat melapor masalahnya melalui aplikasi http://bit.ly/jemaah-lapor-gusmen. Laporan tersebut akan di monitor langsung oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas
 
Di aplikasi tersebut, jemaah akan mengisi biodata dan beberapa poin pertanyaan. Nama Gus Men diambil dari panggilan akrab Yaqut Cholil Qoumas

