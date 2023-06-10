Kebakaran hebat melanda toko oleh-oleh Ameena di Pekanbaru, Riau, Sabtu (10/6). Seorang ibu AD (43) dan 2 anaknya AD (12), AS (9) ditemukan tewas terbakar karena terjebak kobaran api.

Kebakaran tersebut juga menghanguskan isi seluruh toko yang juga dijadikan tempat tinggal. Diduga sumber api muncul dari ruang tamu akibat korsleting listrik.

Mirisnya, suami korban diketahui sedang bekerja di luar kota dan tidak mengetahui kebakaran itu. Kini, kepolisian Pekanbaru masih melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi.

(fru)

