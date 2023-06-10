...

Momen Megawati Singgung Ganjar di Peresmian Kapal Laksamana Malahayati

Bachtiar Rojab, Jurnalis · Sabtu 10 Juni 2023 14:41 WIB
Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri menyinggung Bacapres Ganjar Pranowo di acara peresmian Kapal RS Terapung Laksmana Malahayati, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakut, Sabtu (10/6). Saat itu Megawati turut menyebut peran dirinya sebagai Ketua Dewan BRIN. 
 
Ia meminta Ganjar untuk tidak berpikir bahwa Indonesia adalah negara kontinen. Hal itu karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar. Sehingga, perlu adanya pemikiran yang luas bagi Ganjar terhadap Indonesia ini.
 
Kontributor: Bachtiar Rojab
Produser: Akira Aulia W

