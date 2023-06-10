Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri menyinggung Bacapres Ganjar Pranowo di acara peresmian Kapal RS Terapung Laksmana Malahayati, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakut, Sabtu (10/6). Saat itu Megawati turut menyebut peran dirinya sebagai Ketua Dewan BRIN.

Ia meminta Ganjar untuk tidak berpikir bahwa Indonesia adalah negara kontinen. Hal itu karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar. Sehingga, perlu adanya pemikiran yang luas bagi Ganjar terhadap Indonesia ini.

Kontributor: Bachtiar Rojab

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News