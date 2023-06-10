...

Megawati Resmikan Kapal RS Terapung Laksamana Malahayati

Bachtiar Rojab, Jurnalis · Sabtu 10 Juni 2023 14:38 WIB
Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri meresmikan RS kapal terapung bernama Laksamana Malahayati di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakut (10/6). Dalam pantauan di lokasi, prosesi peresmian tersebut terjadi pada pukul 11.50 WIB. 
 
Mega juga turut melakukan simbolis peresmian dengan menghancurkan kendi berisi kembang warna-warni. Adapun, kapal tersebut didominasi dengan warna merah dan putih. Bahkan, terdapat logo banteng di beberapa titik di bagian kapal. Bendera partai PDIP juga terlihat berkibar di lantai atas kapal tersebut. 
 
Prosesi peresmian juga dihadiri Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Menhub Budi Karya Sumadi, Menkes Budi Gunadi Sadikin. Serta, Kasal Laksmana TNI Muhammad Ali, Kabarhakam Komjen Pol Fadil Imran, Mensos Tri Rismaharini.
 
Reporter: Bachtiar Rojab
Produser: Akira Aulia W

(fru)

